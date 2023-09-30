السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

السبت، 30-09-2023 11:17 ص

الاحتلال يقتحم طولكرم ويشن حملة مداهمات في الضفة

احتلال٢


الوكيل الاخباري - شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، حملة مداهمات وتفتيش منازل الفلسطينيين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم ومنطقة ذنابة ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان، فيما اعتقلت المحرر إسلام أبو شنب، أثناء مروره على حاجز شوفة العسكري جنوب شرق المدينة.


وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الضاحية وبلدة كفر قليل جنوب المدينة.


كما اندلعت مواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل "كفر قليل" جنوب مدينة نابلس، قبل انسحابها من البلدة.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٦٦٦

انطلاق المؤتمر الدولي للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

اسعاف٤

وفاة فلسطيني بحادث سير في جنين

٥٥

إصابة صيادين برصاص الاحتلال شمال غزة

٢

انطلاق فعاليات الذكرى الـ23 لهبة القدس والأقصى داخل أراضي 48

د

مضرب منذ 59 يومًا.. الأسير الفسفوس بوضع صحي صعب في سجون الاحتلال

ت

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة من مدينة القدس

أخبار متعلقة
اس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس

اقصى

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

ظ

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة قوات الاحتلال لمدرسة في الخليل

00000

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

ظ

5 إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال نابلس