الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرستين للذكور والاناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرستي الشهيد سعيد العاص للذكور، وذات النطاقين الاساسية للإناث في البلدة القديمة، واطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط مجمع المدارس، ما خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.



وأضاف صلاح انه حفاظا على سلامة الطلبة تم اخلاء مدرسة الشهيد سعيد العاص، في حين بقي جنود الاحتلال في المكان .

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المصدر: وفا