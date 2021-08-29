الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

المستفيدون من مكرمة أبناء العشائر - اسماء

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : برنامج الفاقد التعليمي مجاني

انطلاق فعاليات مخيم ضانا الإبداعي

ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل راكان

وفاة رضيعة اختناقا في مركبة بالزرقاء

التربية : 8 إصابات بكورونا بين الطلبة في الفاقد التعليمي

قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين من الأردن

التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

الأحد، 29-08-2021 01:48 م

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

5Hznp


الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرستين للذكور والاناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرستي الشهيد سعيد العاص للذكور، وذات النطاقين الاساسية للإناث في البلدة القديمة، واطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط مجمع المدارس، ما خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.

وأضاف صلاح انه حفاظا على سلامة الطلبة تم اخلاء مدرسة الشهيد سعيد العاص، في حين بقي جنود الاحتلال في المكان .

اضافة اعلان

 

المصدر: وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رفح

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

9b74ebf8-07e2-4033-900f-8140c8180475

مستوطنون يحطمون تسع مركبات في البلدة القديمة من الخليل

resize-jpg-2013248342438516

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

9999065658

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

612a7d31e41ad

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

8202124154939394003300

الاحتلال يعتقل فلسطينيين قرب باب العامود

أخبار متعلقة
resize-jpg-2013248342438516

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

0feca166-6fba-4d9e-983d-55702224f772

الاحتلال يهدم منشآت ويستولي على معدات زراعية شرق رام الله

5f5dd0a919a8e

الاحتلال يعتقل فلسطينيين شمال طولكرم

1021503138

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

720212895636130247208

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل