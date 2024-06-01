الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها، وبلدة كفر دان.

اضافة اعلان



وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطراف المخيم من عدة جهات، وداهمت ضاحية صباح الخير في جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، بلدة كفر دان، غرب جنين، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء، وداهمت عدة منازل وفتشتها عرف منها منزل الفلسطيني زكريا راضي السوقي، ومنزل الشهيد مصطفى عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات، سمع خلالها دوي انفجارات.

