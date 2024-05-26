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الأحد، 26-05-2024 06:08 ص

الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

الاحتلال 7


الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين.

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وأوضحت مصادر، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.


وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.


ولفتت إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة، وفي عدد من الشوارع في المخيم، كما قامت جرافة عسكرية بهدم مخبز في المخيم.


 




 

 


 

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