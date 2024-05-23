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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 23-05-2024 09:52 ص

الاحتلال يقتحم مستشفى العودة في جباليا ويجبر الطواقم الطبية على مغادرته

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته، بعد حصار دام أربعة أيام.

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وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته تجاه غرب مدينة غزة، بعد اعتقال أحدهم".


وأضافت المصادر ذاتها: "تبقى في المستشفى 14 موظفاً، برفقة 11 مصابًا ومرافقين، رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى".


وأشارت إلى خروج محافظتي غزة وشمال القطاع عن تقديم الخدمة الصحية بالكامل في ظل الاستهداف الإسرائيلي للمنظومة الصحية، خلال العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفا


 




 

 


 

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