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الأربعاء، 26-05-2021 01:25 م

مستوطنون يهاجمون شرق الظاهرية

الاحتلال يقتحم منازل في الخليل

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توضيحية


الوكيل الإخباري - داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، مدينة الخليل واقتحمت عدة منازل في عدة احياء بالمدينة وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون
مساكن فلسطينيين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال حي ابو كتيلة وتفتيش منزل المواطن لؤي الهشلمون، ومنزل طارق انور دعيس من منطقة الحرايق، وماهر برقان، والاخوين يعقوب وطاهر برقان، وعوني داوود ابو حديد في المنطقة الجنوبية من المدينة.


وهاجم مستوطنون مربي المواشي ومساكنهم في خربة زنوتا شرق الظاهرية في محاولة لإرهابهم ودفعهم للرحيل عن المنطقة المهددة بالإخلاء لصالح الاستيطان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف أهالي المنطقة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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