الاحتلال يقتحم منزلي الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، منزلي الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، في جنين، وقامت باعتقال عددًا من أقاربهم.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددًا كبيرًا من قوات الاحتلال داهمت بلدة اليامون واعتقلت الشاب الفلسطيني قيصر كممجي ابن عم الأسير المحرر أيهم وفتشوا منزله، كما داهموا منازل مجاورة وفتشوها، وكذلك أطلقوا قنابل الإنارة خلال عمليات تمشيط واسعة في البلدة.

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وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في محيط منزل الأسير مناضل انفيعات، في بلدة يعبد بمدينة جنين، صباح اليوم، دون سابق إنذار، فيما بدأت بالانسحاب من محيط المنزل.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال تمكنت من إعادة اعتقال أربعة أسرى من أبطال "نفق الحرية" في سجن "جلبوع" قبل يومين، والأسرى هم: زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمد ومحمود العارضة، حيث عرضتهم على محكمة الاحتلال التي قررت تمديد اعتقالهم، وما زالت تبحث عن الأسيرين كممجي وانفيعات.





المصدر: خبر