الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الاردن

وفاتان بمشاجرة عنيفة في اربد

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيسي جامعة الأميرة سمية وجمعية الكتاب الإلكترونيين

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره اليوناني

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

الإثنين، 08-11-2021 04:03 م

الاحتلال يقتحم منزل الأسير نظمي أبو بكر في بلدة يعبد

240362084_4472044952861049_6311554589922815257_n


الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزل الأسير نظمي أبو بكر في حي السلمة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان ل وفا ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل، ولا تزال تتواجد فيه حتى اللحظة.


وتتهم سلطات الاحتلال الأسير أبو بكر (48 عاما) بقتل جندي بإلقاء حجر على رأسه، خلال اقتحام بلدة يعبد في الثاني عشر من أيار من العام الماضي، وهو ما نفاه امام المحكمة العسكرية.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2Dn3J

قوات الاحتلال تقتحم منطقة عين منجد في مدينة رام الله

158930829263096600

تدريبات لقوات الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

104342-3325715051291800-75838243-96329972-1951439725-3369-81771762-6838324149

الاحتلال يخطر بوقف العمل في سبعة منازل جنوب الخليل

5764764

محكمة الاحتلال تعين جلسة جديدة لمحاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم

5aa6bda8-4fd9-4589-960c-855d95e1946e

انطلاق بازار مشاعل الحرية دعما للأسرى في مدرسة بيت فجار

الأسرى-المضربين-1632818220

ستّة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطّعام

أخبار متعلقة
158930829263096600

تدريبات لقوات الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

thumb

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية

18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

unnamed

هيئة الأسرى:الأسير المسن موفق عروق مهدد بفقدان البصر

احتلال 2

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص من رام الله بينهم أسيران محرران

tfhf-1610218199

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين