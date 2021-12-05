الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 12:18 م

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد سليمة في سلفيت ويعتقل شقيقه

284adc97-4e5e-4cda-b599-0b32359d0995-1637585981


الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزل عائلة الشهيد محمد شوكت سليمة (25 عاما) في مدينة سلفيت، واعتقلت شقيقه أحمد.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد وفتشته، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق الميداني، قبل أن تعتقل شقيقه.


وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيط المنزل، دون أن يبلغ عن اصابات.


يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت مساء يوم أمس، الشاب سليمة، بعد ان أطلقت النار عليه من مسافة صفر، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة.


مشهد اعدام الشاب سليمة، أعاد إلى الاذهان، إقدام الجندي المجرم اليؤور أزاريا على إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف قبل خمسة أعوام (24 آذار/ مارس 2016) وسط مدينة الخليل، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1606662385-3659-11

الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه الـ20 في الأسر

WhatsApp-Image-2021-08-25-at-11.04.25-AM

الاحتلال يهدم كراجا لتصليح المركبات في بيت جالا

SZMfj

الاحتلال يستولي على جرار زراعي في خربة إبزيق بالأغوار

gruAV

الاحتلال يعتقل فتاة قرب باب العامود

23550020_1797751077190222_1848030289093361471_o

الاحتلال يفكك خياما في الأغوار الشمالية الفلسطينية ويستولي عليها

unnamed (1)

مستوطنون يستولون على أجزاء من أرض في الأغوار الشمالية في فلسطين

أخبار متعلقة
cbihy

الاحتلال يستولي على جرافة في دير بلوط غرب سلفيت

5

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية غرب سلفيت

f5bc145a-7967-40a1-8f33-0a06477e1e07

الاحتلال يقتلع 250 شجرة زيتون ويجرف أراضي زراعية غرب سلفيت

thumb

انتهاكات طبية مستمرة يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في سجن عسقلان

01077296284003335012787250387208

مواجهات مع الاحتلال في البيرة

ejTZE

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في المكبر بالقدس ويخطر بهدم آخر