الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس- فيديو

الوكيل الاخباري- اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي منزل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس.
ونقلت قناة "الجزيرة" أن قوات الاحتلال تقوم بفض التجمع من محيط المنزل.
واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.
قوات الاحتـ ـلال الإسرائيلي تقتحم منزل عائلة شيرين أبو عاقلة بعد ساعات من اغتـ ـيالها أثناء عملها الصحفي pic.twitter.com/eifOsfqPIj— برق فلسطين #غزة (@bargps) May 11, 2022
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