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الأربعاء، 11-05-2022 02:44 م

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس- فيديو

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الوكيل الاخباري- اقتحمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي منزل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في القدس.

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ونقلت قناة "الجزيرة" أن قوات الاحتلال تقوم بفض التجمع من محيط المنزل.

 

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاصة في الرأس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين. 

 

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