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الإثنين، 18-04-2022 01:23 م

الاحتلال يقتحم ويغلق الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح اقتحمت الموقع الأثري وأغلقته أمام الفلسطينيين، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمنطقة لتأدية طقوسهم التلمودية الاستفزازية بمناسبة ما يدعونه عيد الفصح اليهودي.


كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات واسعة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت أربعة عشر فلسطينيا.


وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم، ورام الله والبيرة، وطوباس، بالضفة الغربية، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

 

بترا

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