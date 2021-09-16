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الخميس، 16-09-2021 03:10 م

الاحتلال يقتحم يعبد جنوب غرب جنين

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الجنوبية، وداهمت حيي البعاجوة وأبو شملة، ونصبت حاجزا عسكريا في مركز الحيين، وأوقفت المارة واستجوبتهم.


وأضافت ان البلدة تشهد اقتحامات متواصلة بشكل شبه يومي، يصاحبها اعتقالات ومداهمات للمنازل، بحثا عن الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما من سجن "جلبوع" مناضل إنفيعات من يعبد، وأيهم كممجي من كفردان.

 

المصدر : وفا 

 

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