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الخميس، 28-01-2021 04:18 م

جرف أراض وهدم جدران استنادية

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت مساحات من أراضي المواطنين وهدمت جدرانا استنادية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

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وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية  بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقة خلة النحلة، واقتلع عشرات أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على 10 أعوام، وجرف أراضي، وهدم جدرانا استنادية.


وأضاف أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف الاستيلاء عليها بغرض التوسع الاستيطاني، علما أنه تقام على مقربة منها مستوطنة "آفرات".


يذكر أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت خلة النحلة قبل يومين، وشرعت برعي أغنامها فيها، فيها قبل أن يتم التصدي لهم من قبل المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتلعت أمس ما يقارب 10 آلاف شجرة حرجية، و300 شجرة زيتون، في منطقة عينون شرق طوباس.

 

المصدر : وفا 

 

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