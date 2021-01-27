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الأربعاء، 27-01-2021 01:04 م

بحجة أنها تقع في مناطق تدريبات عسكرية

الاحتلال يقتلع مئات الأشجار الحرجية شرق طوباس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الأشجار الحرجية في منطقة عينون شرق طوباس،بحجة أنها تقع في مناطق تدريبات عسكرية.

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وأفاد مسؤول في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات تابعة للاحتلال باشرت منذ ساعات الصباح باقتلاع مئات الأشجار الحرجية بأعمار تراوحت بين 8-10 سنوات.


وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.

المصدر : وفا 

 

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