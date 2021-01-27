الاحتلال يقتلع مئات الأشجار الحرجية شرق طوباس

الوكيل الإخباري - اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الأشجار الحرجية في منطقة عينون شرق طوباس،بحجة أنها تقع في مناطق تدريبات عسكرية.

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وأفاد مسؤول في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات تابعة للاحتلال باشرت منذ ساعات الصباح باقتلاع مئات الأشجار الحرجية بأعمار تراوحت بين 8-10 سنوات.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.



المصدر : وفا

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