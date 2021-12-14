الاحتلال يقتلع 120 شجرة مثمرة ويهدم بئر مياه جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال جرفت 3 دونمات في خلة الفرن بقرية بيرين جنوب شرق الخليل، واقتلعت 120 شجرة زيتون ولوزيات.



وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال هدمت بئرا لجمع مياه الأمطار، في تلك المنطقة، المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60)، والقريبة من مستوطنة "بني حيفر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بني نعيم شرق الخليل.



وفا