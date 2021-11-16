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الثلاثاء، 16-11-2021 03:01 م

الاحتلال يقتلع 250 شجرة زيتون ويجرف أراضي زراعية غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري-اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 250 شجرة زيتون، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في منطقة الرأس غرب سلفيت.

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وقال فايز عبد الدايم، أحد الفلسطينيين المتضررين، إن "جرافات الاحتلال اقتلعت 250 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 7-10 سنوات، في منطقتي المحاجر والخلايل في منطقة الرأس، بحجة أن المنطقة مصنفة ج.، وسرقت بعضها بعد اقتلاعها".


وأضاف عبد الدايم "أن جرافات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وهدمت سلاسل حجرية في المنطقة".


وأدان محافظ سلفيت عبد الله كميل اقتلاع أشجار الزيتون وسرقتها، وقال إن الاحتلال يضيف إلى سجله الأسود جريمة جديدة بحق البشر والأرض والشجر، وكل ما هو فلسطيني في محافظة سلفيت.


وأكد وقوف المحافظة والمؤسسات المختصة إلى جانب المزارعين وأبناء شعبنا، ودعم وتعزيز صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.


وطالب كميل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك الفوري لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته واعتداءاته اليومية بحق المزارعين وأراضيهم، داعيا المزارعين إلى عدم ترك أراضيهم والتواجد فيها باستمرار، وعدم إعطاء المجال للمستوطنين للاستيلاء عليها.

 

وفا

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