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الأربعاء، 29-12-2021 01:49 م

الاحتلال يقصف شرقي غزة بعد إصابة اسرائيلي برصاص قناص

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الوكيل الإخباري-قصفت الآليات المدفعية الإسرائيلية، الأربعاء، مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الآليات المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مواقع تتبع لقوات شبه رسمية، تتبع لحركة "حماس" تسمى "الضبط الميداني"، في بلدة بيت لاهيا، (شمال) وقرية وادي غزة (وسط).


ولم يعلن عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.


ويأتي هذا التطور، عقب إصابة مستوطن إسرائيلي، جراء تعرضه لإطلاق نار، من قبل فلسطينيين، شمال قطاع غزة.


وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، اطلعت عليه وكالة الأناضول: "وردت أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، ونتيجة لإطلاق النار أصيب اسرائيلي بجروح طفيفة على ما يبدو".


بدوره، أفاد مراسل القناة 13 الإسرائيلية، أن المصاب تعرض لنيران قناص فلسطيني، أثناء عمله في بناء جدار، تشيده إسرائيل على حدود القطاع.
وأوضحت القناة أن المصاب أُصيب في قدمه ووصفت جراحه بالمتوسطة.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار.

 

الأناضول

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