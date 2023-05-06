السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

كم تبلغ تكلفة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ؟

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي

الاحتلال يعتقل شابين من القدس بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح

ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن

النواب يؤكد مواصلة دوره الرقابي على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي

الجغبير: القطاع الصناعي استحوذ على 70 % من الاستثمارات المتدفقة للأردن

الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان

الحكومة تُحدد أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي المواشي - أرقام

السبت، 06-05-2023 01:36 م

الاحتلال يقمع فعالية ضد الاستيطان جنوب الخليل

ح


الوكيل الإخباري - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة بالاستيطان، واعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي ومراعي منطقة مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى مراعي القرية.


كما عملت قوات الاحتلال على احتجاز الصحفيين وعرقلة وصولهم إلى مكان الفعالية.


الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم ضد سكان مسافر يطا، منها مهاجمة الرعاة وسرقة أغنامهم، وقتل عدد منها في ظل حماية قوات الاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

تشييع جثماني الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش في طولكرم

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابين من القدس بعد الاعتداء على أحدهما بالضرب المبرح

m

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ51 على التوالي

99

نقل الأسير دقة للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

اسعاف 5

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في طولكرم

احتلال5

إصابة شابين برصاص الاحتلال في قلقيلية

أخبار متعلقة
احتلال

إصابات بالرصاص والغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

اسعاف ففف

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

احتلال9

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

3مواجهات.jpg-284b5d90-1f64-4618-a47d-23eaa0056f15

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل

اسعاف فلسطين

إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال اخرين من الخليل