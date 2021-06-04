الاحتلال يقمع ' ماراثون القدس ' ويصيب 12 فلسطينيا

الوكيل الإخباري - أصيب 12 مواطنا على الأقل، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي ماراثون القدس" الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 آيار/ مايو، باتجاه حي بطن الهوى، بالقدس المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة بسبب قنابل الصوت والاعتداء بالضرب، تم علاجها ميدانيا.



وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قمعت الماراثون بإطلاقها وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس، والمتضامنين من أراضي عام 48، الذين انطلقوا من حي الشيخ جراح، مرورا بباب الأسباط وصولا إلى حي بطن الهوى في سلوان، مرددين الشعارات التضامنية مع سكانه، كما اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في القدس وحطمت كاميرا خاصة به.



كما هدمت قوات الاحتلال خيمة التضامن في سلوان، واستولت على مكبرات الصوت، بعد اقتحامها الخيمة والاعتداء على المتواجدين فيها بالضرب.



ودعا مقدسيون أمس إلى المشاركة في الماراثون ضمن حملتي "أنقذوا حي الشيخ جراح" و"أنقذوا سلوان"، لإنقاذ السكان المقدسيين المهددين بالتطهير والإخلاء القسري لسكانها الذين يبلغون 28 عائلة في الشيخ جراح، و86 عائلة في بطن الهوى.

المصدر : وفا