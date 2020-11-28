السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 09:22 ص

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويصيب العشرات بالرصاص والاختناق

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الوكيل الإخباري- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات سلمية، خرجت في مناطق عدة من محافظات الضفة الغربية، ضد الاستيطان.

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وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة 14 مواطنا بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين فلسطينيين بينهم شقيقان، في محافظات نابلس وجنين وبيت لحم.


ففي رام الله والبيرة، أصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك، وقرية المغير شرق رام الله.


 




 

 


 

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