الاحتلال يقمع مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لبيت لحم

الوكيل الإخباري- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة طلابية على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب الطلبة، الذين خرجوا في مسيرة دعما وإسنادا للأسرى الذين حرروا أنفسهم، وتم اعتقال أربعة منهم الليلة الماضية وفجر اليوم.



وتسود حالة من الغضب والخوف بين الفلسطينيين ، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أربعة من الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري.

المصدر : وفا