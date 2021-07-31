السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

بايدن يفرض عقوبات على حكومة كوبا ويهدد بإجراءات أخرى

وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

الحكومة تقرر اغلاق معبر جابر مؤقتا امام حركة البضائع والركاب

وزير الصحة يوضح حول امكانية العودة إلى الإجراءات التشديدية

رئيس الوزراء يكشف شرط العودة للحياة الطبيعية بالاردن

قطر تعيد الأردن إلى قائمة الدول الحمراء

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح وسط القدس

رئيس الوزراء في جولة مفاجئة داخل المطار

رئيس الوزراء يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

فرنسا تسجل رقم كبير بوفيات كورونا

السبت، 31-07-2021 07:57 م

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح وسط القدس

24682534


الوكيل الإخباري - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية سلمية في حي "الشيخ جراح" وسط القدس المحتلة، ضد سياسة التهجير القسري لأهالي الحي.

اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الوقفة، بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم.


وشارك في الوقفة عشرات المقدسيين، الذين رددوا الشعارات المنددة بممارسات الاحتلال والتهجير القسري، خاصة في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان وسط القدس المحتلة.


وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإجلاء من منازلها التي تُقيم فيها منذ عام 1956.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999127038

لأول مرة.. تعيين أميركية من أصل فلسطيني ضمن قيادة الشرطة في نيويورك

33638fe7-dfa2-46bf-97d9-020e732599af

فلسطين ..الدفاع المدني يحذّر من موجة حر تستمر لعشرة أيام

2019423101086363

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على حاجز عسكري في جنين

41MsgxT96kIIECgPNPGwbA0Wy4qlqK7zhNAsnJ5G

العام الدراسي ينطلق في السادس عشر من آب في فلسطين

49acc42f-dd44-4f5d-8aab-a58cc23a4ae5

مستوطنون يتلفون 140 شتلة زيتون في بيت لحم

2

الاحتلال يقمع وقفة ومسيرة تضامنًا مع عوائل الشيخ جراح

أخبار متعلقة
2

الاحتلال يقمع وقفة ومسيرة تضامنًا مع عوائل الشيخ جراح

111

وزير فلسطيني: الدور الأردني في حي الشيخ جراح يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل

حي الشيخ جراح

الاحتلال يجمد قرار تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح

96c72204-428b-4b3b-b659-11ab1831f8d6

نتائج الثانوية العامة في فلسطين الثلاثاء المقبل

نت

القدس .. اعتصام في حي الشيخ جراح رفضا لقرار الاحتلال هدم خيمتي تضامن

احتلال

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله بيده في جبل المكبر