الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة مخلّفا مزيدا من الشهداء والجرحى

الوكيل الاخباري - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ267 للعدوان.

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وأفادت مصادر، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.



كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد، فيما أصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي، واستهداف شمال وغرب مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي.

