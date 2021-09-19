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الاحتلال يكشف تفاصيل عملية اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

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الأحد، 19-09-2021 07:07 ص

الاحتلال يكشف تفاصيل عملية اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

الاحتلال


الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام الاحتلال تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها جيش الاحتلال وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "القوات الكبيرة التي دخلت جنين نفذت علانية عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك بغطاء عسكري سرا المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين".

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وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، إن "جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات تم تنفيذ العملية".


وفي نفس السياق ذكرت قناة "ريشت كان"، أن "الأسيرين كانا في منزل واحد في جنين وتم اعتقالهما بدون أي مقاومة ولم تكن بحوزتهما أي أسلحة".


وأشارت إذاعة جيش الاحتلال ، إلى أنه "كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضع أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية".


وأشارت إلى أن جيش الاحتلال سبق ونشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفا من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.


وأعلن الاحتلال فجر اليوم الأحد، اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات، وأيهم كممجي، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشتركة داخل مدينة جنين.


المصدر : روسيا اليوم

 

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