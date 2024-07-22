الاحتلال يكشف عن عملية عسكرية كبيرة في خان يونس.. وأمر بالإخلاء

الوكيل الاخباري-

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، سكان الأحياء الشرقية في مدينة خان يونس إلى الإخلاء مؤقتًا إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي، وسط تحذيرات من شن عملية عسكرية كبيرة في هذه المنطقة.وذكر جيش الاحتلال في بيان: "بسبب إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل من الجزء الشرقي من المنطقة الإنسانية في قطاع غزة، أصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرًا".وأضاف: "بناء على ذلك، سيتم تعديل المنطقة الإنسانية في هذا الوقت. ويتم تنفيذ التعديل وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى أن حماس قامت بتأسيس بنية تحتية في المنطقة المحددة بأنها المنطقة الإنسانية".وتابع: "يأتي الإنذار المبكر للمدنيين من أجل تخفيف الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين وإبعاد المدنيين عن مناطق الحرب".