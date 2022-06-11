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السبت، 11-06-2022 08:27 ص

الاحتلال يلاحق العمال في غرب جنين

احتلال 999


الوكيل الإخباري - لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة، وعرانة، وعانين، والطيبة، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل صوتية وأخرى غاز مسيلة للدموع، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ1948.


وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات في جنين، وشنت حملات تمشيط واسعة.


 وكانت قوات الاحتلال قد نصبت مساء أمس عدة حواجز عسكرية متنقلة في محيط: جبع، وعرابة، وقباطية، وكثفت من تواجدها العسكري في أرجاء المحافظة، ونشرت قواتها في سهل مرج ابن عامر، واحتجزت عددا من الشبان على مفترق عرابة، وشددّت من تواجدها العسكري على كافة مداخل جنين.

 

وفا


 




 

 


 

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