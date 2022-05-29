الاحتلال يلاحق العمال ويصيب عددا منهم بالاختناق غرب جنين

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال ملاحقتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري غرب محافظة جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى (فقوعة، وعانين، والطيبة، وطورة، والعرقة، وزبوبا)، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ1948، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق جنين خاصة ( جبع، الفندقومية، سيلة الظهر، مركة، صانور، عرابة، يعبد، اليامون، رمانة، تعنك، الجلمة، فقوعة، طورة والطرم).

وفا