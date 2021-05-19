الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 12:09 ص

الاحتلال يلحق أضرارا كبيرة بقطاع التعليم في غزة

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الوكيل الاخباري - دان قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية والائتلاف التربوي الفلسطيني في قطاع غزة، استمرار العدوان الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، والتي أدت لاستشهاد واصابة مئات الاطفال وتعرض عشرات المؤسسات التعليمية والمدارس لأضرار جسيمة نتيجة القصف الهمجي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.
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وأشار قطاع التعليم في الشبكة في بيان الثلاثاء، الى أن العدوان ادى إلى حركة نزوح إنسانية جديدة نتيجة القصف المركز لبعض المناطق في غزة، والذي ادى لنزوح قسري لعدد كبير من الأسر جلهم من الأطفال والنساء.

وتشير تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن آلاف الأشخاص والعائلات من النازحين سعوا للحصول على مأوى طارئ في 48 مدرسة من مدارسها في مدينة غزة.

 




 

 


 

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