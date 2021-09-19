الاحتلال يمدد توقيف الأسير الجريح باسم شوامرة لخمسة أيام

الوكيل الإخباري - مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، فترة توقيف الأسير الجريح باسل شوامرة، لخمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، في بيان صحفي، أن الأسير شوامرة يقبع في مستشفى "شعاري تسيدك" بوضع صحي خطير، إذ أصيب برصاص الاحتلال بالكبد، والكلى، والمثانة، والأمعاء الدقيقة.



وأشارت إلى أن الفتى شوامرة البالغ من العمر( 17 عاما)، أصيب بخمس رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، أثناء تواجده في المحطة المركزية غرب القدس المحتلة الأسبوع المنصرم.

المصدر : وفا