الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء الزعبي من رئاسة البلقاء التطبيقية

الخصاونة: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الخميس، 09-12-2021 04:15 م

الاحتلال يمدد توقيف الطفلتين نفوذ حماد واسراء غتيت حتى الاثنين المقبل

_115589096_istock-589573154-1-1200x630


الوكيل الإخباري-مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اليوم الخميس، تمديد توقيف الطفلتين نفوذ حماد (14 عاما) واسراء غتيت حتى يوم الإثنين المقبل.

اضافة اعلان


وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود لـ"وفا": إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس.


واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ghom1-jpeg-66520930140193993

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

09156203543282451372258077837125-1604615677

الاحتلال يقتحم مناطق في جنين ويداهم منازل أسرى محررين

NgaN2

تكريم أهالي الأسرى والأسيرات في بيت لحم

istockphoto-1133862799-170667a

الأسير محمد داود يدخل عامه الـ35 في سجون الاحتلال

jerusalem-980328_960_720

مستوطنون يقتحمون الأقصى

06121107221945640123411312438463-jpg-60690376387153336

الاحتلال يعتقل شابين ويطلق الرصاص على المزارعين شرق غزة

أخبار متعلقة
LUmtn

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بظروف صحية خطيرة

9999144285

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري جنوب رام الله

alfaz-sayed-KoWJBcF2MQ4-unsplash-scaled

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير الأعرج حتى الخميس المقبل

5f936f9519e60ed3d9f2d0cd4e30561e

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة في بيت أمر شمال الخليل

NXO9g (1)

الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

d61ccbaebe449ecba59b09fa21748d9c

تمديد اعتقال ستة أسرى من جنين