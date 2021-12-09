الاحتلال يمدد توقيف الطفلتين نفوذ حماد واسراء غتيت حتى الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري-مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، اليوم الخميس، تمديد توقيف الطفلتين نفوذ حماد (14 عاما) واسراء غتيت حتى يوم الإثنين المقبل.

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وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود لـ"وفا": إن الطفلتين حماد وغتيت تعرضتا للتعذيب والتحقيق لساعات طويلة، ولسيل من الشتائم وحُرمتا من الطعام خلال التحقيق معهما في أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس.



واعتقلت قوات الاحتلال الطفلتين حماد وغتيت، أمس، خلال اقتحامها حي الشيخ جراح.



وفا

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