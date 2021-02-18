الاحتلال يمدد فترة اعتقال سبعة أسرى من جنين

الوكيل الإخباري - مددت محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، فترة اعتقال سبعة أسرى من محافظة جنين، بحجة استكمال التحقيق معهم.

اضافة اعلان



وقال مدير هيئة شؤون الأسرى في جنين سياف أبو سيف لـ"وفا"، أن المحكمة المذكورة، مددت فترة اعتقال الاسرى: محمد سباعنة، ومنتصر خزيمية، ومعتز موسى، وأنور سباعنة لمدة ستة أيام، وشكري يحيى، ومهدي يحيى، وبشار ابو الرب لمدة خمية أيام، فيما أصدرت أجلت محكمة الأسير مجدي كميل إلى العاشر من شهر آذار المقبل.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



