الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عجلون: تحذير من السير على الطرق بسبب التراكم الكثيف للثلوج والاغلاقات

التربية لـ الوكيل : قرار مرتقب بشأن طلبة المدارس

تحذير هام للمواطنين من الارصاد الجوية

الدفاع المدني يتعامل مع 2533 حالة إسعاف

مصدر طبي لـ الوكيل : قرارات حكومية بعد ارتفاع إصابات كورونا

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : تم افتتاح طريق النقب والطريق الصحراوي سالك بدون عوائق

الهياجنة : فعالية لقاح كورونا تظهر بعد أسابيع

نتائج الانتقال إلى تخصصات أو جامعات أخرى - رابط

رئيس الوزراء يتفقّد الأمن العام وأمانة عمان

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

الخميس، 18-02-2021 03:05 م

بحجة استكمال التحقيق معهم

الاحتلال يمدد فترة اعتقال سبعة أسرى من جنين

اسير
توضيحية


الوكيل الإخباري - مددت محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، فترة اعتقال سبعة أسرى من محافظة جنين، بحجة استكمال التحقيق معهم.

اضافة اعلان

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى في جنين سياف أبو سيف لـ"وفا"، أن المحكمة المذكورة، مددت فترة اعتقال الاسرى: محمد سباعنة، ومنتصر خزيمية، ومعتز موسى، وأنور سباعنة لمدة ستة أيام، وشكري يحيى، ومهدي يحيى، وبشار ابو الرب لمدة خمية أيام، فيما أصدرت أجلت محكمة الأسير مجدي كميل إلى العاشر من شهر آذار المقبل.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2032016316

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة شعفاط

فيس

17 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

ال

آليات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

44271163

22 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

unnamed (2)

الاحتلال يداهم منزل رئيس بلدية برطعة في جنين

ك

127 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
unnamed (2)

الاحتلال يداهم منزل رئيس بلدية برطعة في جنين

ثلج

الأسير مجدي سباعنة من قباطية يدخل عامه الـ19 في الأسر

220214133017355785297

الاحتلال يعتقل مواطنين إثنين أحدهما أسير محرر من جنين

thumb

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بلدة برطعة في جنين

2020311114846470YW

جنين .. إصابة عامل من اليامون بعيار ناري من جنود الاحتلال

d85I5

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في جنين