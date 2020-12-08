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الثلاثاء، 08-12-2020 11:25 ص

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في الخليل

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الوكيل الإخباري- منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين في منطقة الثعلة شرق بلدة يطا من الوصول الى أراضيهم، كما منعت معلمي مدرسة سوسيا في مسافر يطا من الوصول لمدرستهم.
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وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق المؤدي الى منطقة الثعلة، واحتجزت المزارعين ومنعتهم من الوصول الى اراضيهم المهددة بالاستيلاء.

وقال جبور، إن الثعلة التي يسكنها عشرات المواطنين الفلسطينيين، يعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي، مضيفا ان الاحتلال يحاول بشكل متواصل تهويدها لصالح توسيع المستوطنات.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال معلمي مدرسة سوسيا من الوصول الى مدرستهم، واحتجزتهم قبل إطلاق سراحهم، وهددتهم بالاعتقال والطرد.

 




 

 


 

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