الاحتلال يمنع تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة في القدس

الوكيل الإخباري -

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منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.ومنعت شرطة الاحتلال الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها واحتجزت بعضهم.وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه.(وفا)