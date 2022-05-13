الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الأردن يبحث إنشاء مراكز بحثية طبية بالشراكة مع إيطاليا

التلفزيون الأردني يبث آيات من القرآن حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الاحتلال يمنع مرافقة جثمان شيرين أبو عاقلة

الملك ناعيا الشيخ خليفة بن زايد : فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

أبرز المحطات في حياة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

الجمعة، 13-05-2022 12:43 م

الاحتلال يمنع تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة في القدس

image (4)


الوكيل الإخباري - منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.اضافة اعلان


ومنعت شرطة الاحتلال الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه. 
(وفا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

أبو ردينة: الهجوم الإسرائيلي على جنين والقدس يدفع نحو الانفجار

main_image627e3c7b78937

الاحتلال يمنع مرافقة جثمان شيرين أبو عاقلة

ررر

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

image (1)

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

الأمم-المتحدة

المنسق الأممي يدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

elaosboa15986

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

أخبار متعلقة
image (1)

فيسبوك يحول صفحة الشهيدة ابو عاقلة الى ذكرى

elaosboa15986

إقامة جنازة ابو عاقلة اليوم في القدس الشرقية ودفنها بجوار والديها

الاقصى-740x470

دعوات فلسطينية للزحف نحو الأقصى

image

220 ألف مصلٍ أدوا صلاة التراويح في الأقصى

6262936ed2ac9

150 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

fa1708a0-6ecf-4440-b3ca-a7aed3355e1a

224 إصابة بنيران الاحتلال في الضفة الغربية الجمعة