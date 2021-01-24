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الأحد، 24-01-2021 09:57 ص

يهدد العاملين بالاعتقال

الاحتلال يمنع تنفيذ أعمال ترميم في قبة الصخرة

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قبة الصخرة


الوكيل الإخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.

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وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق في تصريحات صحفية  ، إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال اعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد بالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.


وأضاف الحلاق أن قوات الاحتلال منعت أمس لجنة الأعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.

 

المصدر : وفا 

 

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