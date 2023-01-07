الاحتلال يمنع حفل استقبال الأسير كريم يونس

الوكيل الاخباري - منعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، حفل استقبال الأسير المحرر كريم يونس، الذي نظم بمناسبة الإفراج عنه في بلدة عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد اعتقال دام 40 عاما في سجون الاحتلال.

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وقال مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس لوكالة "صفا " إن المخابرات حاصرت خيمة الأسير كريم يونس وحاولت اقتحامها، خلال احتفال نظم بمناسبة الإفراج عنه.



وأضاف أن المخابرات تحدثت مع شقيق الأسير وطلبت منه إيقاف الاحتفال، وعدم رفع أعلام فلسطين والرايات الوطنية.



ولفت إلى أن إقليم حركة فتح بالقدس نظم مساء أمس مسيرة بقيادة أمين سر الإقليم شادي مطور، بمناسبة الإفراج عن الأسير كريم يونس.

صفا