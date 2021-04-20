الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر

الوكيل الإخباري - منعت سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من السفر خارج فلسطين لمدة أربعة أشهر.

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وقال الشيخ صبري في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال سلمته قرارا يقضي بمنعه من السفر مدة أربعة أشهر، بأمر من وزير داخلية الاحتلال، ولم يوضح البيان سبب المنع.

ووصف الشيخ صبري، في مقطع مصور قرار منعه من السفر بـ"التعسفي". وأضاف: "نحن مرابطون في فلسطين، ولن نغادرها أصلا، ونقول للاحتلال هذه القرارات لن تفت في عضدنا ولن تضعف من عزائمنا، ومواقفنا إيمانية ثابتة لأننا أصحاب حق شرعي في هذه الديار".

المصدر : بترا