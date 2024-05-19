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الأحد، 19-05-2024 11:32 ص

الاحتلال يمنع دخول 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة

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الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الاحتلال يمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات ويمنع 690 مريضا وجريحا من السفر للعلاج.

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وأضاف أن الاحتلال يغلق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثالث عشر مما يضاعف الأزمة الإنسانية.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، حذر أمس السبت، من أن عدم فتح المعابر البرية والوصول الآمن إليها ينذر باستمرار الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأن 33 شاحنة فقط وصلت إلى مدينة رفح، منذ 6 اذار/ مايو الجاري.

ويتزامن اغلاق المعابر مع تصعيد الاحتلال عدوانه ضد محافظات رفح والوسطى وغزة والشمال، وحتى منطقة المواصي التي يجبر الفلسطينيون على النزوح إليها.



 




 

 


 

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