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الأربعاء، 15-09-2021 02:51 م

الاحتلال يمنع ذوي أسيرين من يعبد ومحامي هيئة الأسرى من زيارتهما

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الوكيل الإخباري - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ولليوم العاشر على التوالي، ذوي أسيرين من يعبد جنوب غرب جنين محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية من الزيارة.

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وذكر ذوي الأسيرين محمد محمود نظمي أبو بكر وعلي محمد نظمي أبو بكر  أن سلطات الاحتلال منعتهم ومحامي الهيئة من زيارة الأسيرين بعد نقلهما من معتقل "جلبوع" إلى مركز تحقيق الجلمة، ووجهت لهما تهمة مساعدة الاسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

 

المصدر : وفا 

 

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