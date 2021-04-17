الاحتلال يمنع عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل للانتخابات التشريعية في القدس

الوكيل الإخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 3 مرشحين.

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وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها.



واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة فدا.



وحاصرت مخابرات الاحتلال فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.

وفا