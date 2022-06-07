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الثلاثاء، 07-06-2022 02:37 م

الاحتلال يمنع فلسطينيين من استصلاح أراضيهم بنابلس

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الوكيل الاخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين من استصلاح أراضيهم جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 20 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلة.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ببيان، إنه أثناء تواجده برفقة الطواقم لاستصلاح أراض للمواطنين بالمنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، اقتحمت "دائرة التنظيم والبناء" الإسرائيلي برفقة جيش الاحتلال المنطقة، وطالبت بوقف العمل والمغادرة، بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنفة "ج".


وأكد أن الأراضي تقع بين منازل المواطنين ومصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، إلا أن الاحتلال ادعى أن تصنيفها "ج"، وهدد بالاستيلاء على المعدات في حال العمل بالأرض.

 

بترا

 




 

 


 

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