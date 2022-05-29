الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج في الاسواق ضمن معدلها العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

سريلانكا تتسلم نفطاً روسياً وسط أزمة اقتصادية حادة

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

الأحد، 29-05-2022 10:21 ص

الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

12182324334817322709321176101350


الوكيل الاخباري- نشرت شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة آلاف جندي في أحياء وشوارع مدينة القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.

اضافة اعلان


واقتحم أفراد من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى وحاصروا المسجد القبلي وقاموا بإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية وسط صيحات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين فيه.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة وقامت بمحاصرة المصلين في المسجد القبلي وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية على من بداخله، كما قامت بالتمركز بالقرب من شبابيكه تمهيدا لاقتحامات المستوطنين له بمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس حسب التسمية الإسرائيلية وهو يوم احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حيث أعلنت جهات استيطانية متطرفة وعلى رأسها اليميني المتطرف بن غفير نيتهم اقتحام المسجد الأقصى بهذه المناسبة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة

YT0GwkLRIxhrtm0XsdaO7LcQL78RVcC7eo4pp6d7

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

احتلال9

الاحتلال يلاحق العمال ويصيب عددا منهم بالاختناق غرب جنين

ااا

مستوطنون يغلقون شارع القدس- الخليل الرئيسي

احتلال 7

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

سجون

المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 149

أخبار متعلقة
vftgT

الاحتلال يهدم منشآت ومنزلا في العيسوية

image (4)

الاحتلال يمنع تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة في القدس

2dd149d9-fbd7-458c-a644-ef5bd47608bd

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قوات الاحتلال

عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

52022119271855234706

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس- فيديو

627b5cb84c59b76f1962c923

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو