الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

الوكيل الاخباري- نشرت شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة آلاف جندي في أحياء وشوارع مدينة القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.

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واقتحم أفراد من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى وحاصروا المسجد القبلي وقاموا بإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية وسط صيحات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين فيه.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى بأعداد كبيرة وقامت بمحاصرة المصلين في المسجد القبلي وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية على من بداخله، كما قامت بالتمركز بالقرب من شبابيكه تمهيدا لاقتحامات المستوطنين له بمناسبة ما يسمى يوم توحيد القدس حسب التسمية الإسرائيلية وهو يوم احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، حيث أعلنت جهات استيطانية متطرفة وعلى رأسها اليميني المتطرف بن غفير نيتهم اقتحام المسجد الأقصى بهذه المناسبة.

بترا