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السبت، 14-11-2020 11:54 ص

الاحتلال ينصب بوابة حديدية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوابة حديدية على امتداد جدار الفصل العنصري في الجهة الجنوبية من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

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وذكر رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي، أن قوات الاحتلال قامت بشق طريق من أراضي المنطقة الجنوبية من البلدة المسماة "خلة الرميلة" بطول لا يقل عن 200 متر، وتخترق الأراضي على مساحة 10 دونمات، من ضمنها دونم لصالح بلدية الزاوية، وذلك لتمكين الآليات العسكرية من الوصول إلى البوابة.


وأضاف موقدي، ان الاحتلال منع مركبة النفايات التابعة للبلدية من التوجه إلى مكب النفايات الواقع في نفس المنطقة وتفريغ حمولتها، وأبلغتهم بإغلاقه.




 




 

 


 

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