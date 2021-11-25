الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 12:44 م

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل يعبد

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الوكيل الإخباري-نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حاجزا عسكريا على مداخل بلدة يعبد، غرب جنين.

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وقالت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، إن دوريات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري على المدخل الشرقي للبلدة، وكذلك مدخل قرية كفيرت المجاورة.


ولفتت إلى أن قوات الاحتلال شرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، ما اضطر العديد من المركبات للمرور عبر طرق فرعية.


وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال أمس حاجزا عسكريا مع تواجد للشرطة والتي حررت مخالفات سير تعسفية بحق أصحاب المركبات.

 

وفا

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