الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويكثف انتشاره في الخليل

الوكيل الإخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة حواجز عسكرية في محافظة الخليل، وكثفت من تواجدها وانتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات في المحافظة، ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين الفلسطينيين.

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على مدخل المدينة الشمالي قرب جسر حلحول، وآخر على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وحواجز على مداخل بلدات سعير والسموع ودورا والظاهرية، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها واحتجزوا عددا منهم.



كما داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل منها الحاووز ونمره والبصة.

وفا