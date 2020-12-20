الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة وسط الخليل

الوكيل الإخباري-

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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من كاميرات المراقبة على الشوارع وفي محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، في منطقة تل الرميدة، وقامت بتثبيت أبراج على أسطح بعض المنازل، تمهيدا لتركيب كاميرات عليها.وقال سكان المنطقة إن هذه الإجراءات تعتبر خرقا لخصوصيتهم وانتهاكا لحرمات منازلهم، وتأتي ضمن محاولة الاحتلال الضغط عليهم ودفعهم لترك منازلهم وممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة الاستيطان.