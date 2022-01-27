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الخميس، 27-01-2022 12:31 م

الاحتلال ينقل أسرى نفق الحرية في جلبوع إلى العزل في سجون أخرى

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الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، المعزولين في سجني "أيالون" و"بئر السبع"، إلى العزل في سجون أخرى.

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وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، مساء يوم أمس الأربعاء، أنه تم نقل الأسير محمود العارضة إلى عزل سجن "أوهليكيدار"، والأسير زكريا زبيدي إلى عزل سجن "ريمونيم"، والأسير مناضل نفيعات إلى عزل سجن "رامون"، فيما تم نقل الأسير علي أبو بكر إلى عزل سجن "مجدو".

 

وفا

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