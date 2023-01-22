الاحتلال ينقل عشرات الأسرى من سجن ريمون إلى جلبوع

الوكيل الإخباري - أفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 70 أسيراً من سجن ريمون إلى سجن جلبوع.

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وتتعرض أقسام الأسرى في سجون ريمون، لاقتحامات متكررة من قوات القمع، حيث بني السجن عام 2006 إلى جانب سجن نفحة الصحراوي وخصص للأسرى ذوي الأحكام العالية، ويحتوي على زنازين للعزل.



ويبعد سجن “رامون” 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس المحتلة، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية وأقساها.



وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت قبل أيام أسرى سجن "هداريم" إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".



وتصاعدت عمليات نقل الأسرى، بعد زيارة وزير "الأمن القومي" للاحتلال "إيتمار بن غفير" إلى الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

صفا