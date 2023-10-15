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الأحد، 15-10-2023 03:03 م

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الكويت في رفح

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الوكيل الإخباري- هدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح بالقصف، مطالبا بإخلائه.

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وأفاد مراسل "وفا"، بأن إدارات المستشفيات ترفض الاخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم اخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة المستشفى الكويتي أن تبقى بين المرضى والجرحى والمصابين على أن تخليه.


يشار إلى أن آلة الحرب الاسرائيلية تواصل منذ يومين تهديد عدد من مدراء المستشفيات في قطاع غزة بإخلائها، عبر الرسائل، وبالاتصال المباشر، فيما يرفض مدراء المستشفيات التعامل مع هذه الاتصالات والرسائل.


 




 

 


 

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