الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعديل الوزاري وعودة سعد جابر يُلهبان مواقع التواصل

تجار الألبسة لـ الوكيل: تأجيل عرض بضائع فصل الربيع

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اول تعليق لوزير الداخلية بعد تقديم استقالته

الأوقاف لـ الوكيل : ننتظر قرارا من السعودية بشأن الحج

الامن يكشف عقوبة عريس الزرقاء

المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين

مستجدات في قضية محاولة خطف فتاة قاصر

تقرير هام لديوان المحاسبة أمام الخصاونة الخميس

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

الثلاثاء، 02-03-2021 04:28 م

الاحتلال يهدم بركسا جنوب الخليل

8a1d19f3-1dcb-4545-8bed-703d57d35743
من المصدر


الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، بركسا لتربية المواشي في منطقة زيف جنوب الخليل.

اضافة اعلان
 

وأكدت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال هدمت بركسا على مساحة 200 متر مربع للمواطن فريد خضر الجعبري (70 عاما) في منطقة زيف جنوب شرق الخليل، واستولت على محتوياته.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
oL5Yo1xRxbtkj4MsxsiaD8eyj5aFPS0bgtBx1zrL

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من طولكرم

015017618eb6f5c8df65b19dc6d7de76

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

0b1f103e-a124-433b-b0b6-7f194ae87856-1614684406

نابلس .. مستوطن يحاول دهس فلسطينيين

a086689e-cd5a-4902-9d2e-a30c7142ebcb

53 مستوطنا يقتحمون الأقصى

41904931_401

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات

0a0b012b-6653-4ae9-bedc-b49b3092b6c9

الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية بالقدس

أخبار متعلقة
ك

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

ح

الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

مو اجهات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

8024B6CE-A01A-481C-B3EE-C833A247DA5A

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

كم

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والبيرة

ح

الاحتلال يهدم منزلا شمال يطا