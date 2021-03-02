الاحتلال يهدم بركسا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، بركسا لتربية المواشي في منطقة زيف جنوب الخليل.
وأكدت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال هدمت بركسا على مساحة 200 متر مربع للمواطن فريد خضر الجعبري (70 عاما) في منطقة زيف جنوب شرق الخليل، واستولت على محتوياته.
المصدر : وفا
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