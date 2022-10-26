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الأربعاء، 26-10-2022 11:29 ص

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في أريحا

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الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

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وأفادت  مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل، إحداهما قيد الإنشاء، وتقدر مساحة كل واحد منها بنحو 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.


وأشار إلى أن المنازل الثلاثة تعود لكل من: عبد الفتاح أمين أبو صالح، وعبد الحميد النتشة، وعادل ابراهيم محمد عطية.


وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.


وفا


 




 

 


 

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